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СССР-Россия

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Фрики против нравственных ориентиров и общественной морали

Фрики против нравственных ориентиров и общественной морали

Сергей Васильев ***  В московском клубе "Мутабор" на вечеринку по мотивам бессмертного произведения Михаила Булгакова собрались человеки с сильно дружественным интерфейсом, отличающиеся  тяжелым характером, но невероятно легким поведением.

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Комментарии
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Николай Чернявский
Как же всё это мерзко!!!
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14 час.
Пульхерия Djem
Мне сразу было понятно,что это западная заказуха.Сами бы они на ЭТО не отважились.
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6 час.

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