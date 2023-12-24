Фрики против нравственных ориентиров и общественной морали

Сергей Васильев *** В московском клубе "Мутабор" на вечеринку по мотивам бессмертного произведения Михаила Булгакова собрались человеки с сильно дружественным интерфейсом, отличающиеся тяжелым характером, но невероятно легким поведением.
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