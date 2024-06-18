Bloomberg: система здравоохранения Британии погружается в кризис

Система национального здравоохранения Великобритании погружается во всё более глубокий кризис, урегулировать который пока не по силам ни Консервативной партии, ни лейбористам, пишет Bloomberg со ссылкой на собственный анализ ситуации.
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