«Конечно, в Дзюбе есть спартаковский дух! - заявил легенда «Спартака» Дмитрий Аленичев. - Думаю, если вы спросите Артема, к какой команде он больше себя относит, к «Зениту» или «Спартаку», больше чувств у него будет к красно-белым», - цитирует Аленичева Sport24.
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