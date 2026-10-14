«Конечно, в Дзюбе есть спартаковский дух! - заявил легенда «Спартака» Дмитрий Аленичев. - Думаю, если вы спросите Артема, к какой команде он больше себя относит, к «Зениту» или «Спартаку», больше чувств у него будет к красно-белым», - цитирует Аленичева Sport24.