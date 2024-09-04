Режиссер Star Wars Outlaws разочарован приемом, но намерен улучшить игру, чтобы опра...

Режиссер Star Wars Outlaws разочарован приемом, но намерен улучшить игру, чтобы оправдать ожиданияКреативный директор Star Wars Outlaws Джулиан Герити (Julian Gerighty) рассказал, что был не очень доволен оценкой, которую игра получила на Metacritic, и надеялся на более “теплый” прием в адрес своей игры.
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