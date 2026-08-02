За что же погибали русские в первую мировую войну?

Ежегодно 1 августа отмечается День памяти российских воинов, погибших в первой мировой войне. По сему случаю хочу напомнить пост из старой тетради, представляющий собой ответы красному троллю (да, в годовщину начала второй отечественной войны у красных троллей всегда случаются обострения), который заламывал ручонки и вопрошал "Во имя каких целей погибли 10 млн русских людей в первую мировую?"Давайте же посмотрим, что ответил красному троллю добрый анонимус.
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