Продам 2х ком квартиру.г.Донецк,Будённовский район,ул.Андрея Малышко. Этаж 4/5 Площадь 48/28/6м2 Состояние жилое,требуется косметический ремонт.
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