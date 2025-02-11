"Сбер" способен достичь прибыли по итогам 2025 года 1,5 трлн рублей

В январе крупнейший банк страны заработал 133 млрд руб. (+15,8% к январю прошлого года). Наши опасения по росту кредитного риска и снижению маржинальности пока не оправдываются — чистые процентные доходы выросли на 9%, а чистые комиссионные — на 3% за счёт роста масштабов бизнеса.