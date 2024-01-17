На самом большом в мире айсберге обнаружены таинственные образования

Площадь айсберга составляет 400 километров, а толщина - около 300 метров. Айсберг A23, являющийся крупнейшим в мире подобным природным образованием, продолжает свое перемещение в южной части Атлантического океана с намерением полностью исчезнуть.
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