В Крыму национализируют активы бывшего депутата Рады

Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что в Крыму национализируют пивной комбинат «Крым», санаторий «Зелёный мыс», а также активы семьи украинского бизнесмена Олега Геншафта и экс-депутата Верховной рады Украины Людмилы Денисовой.
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