Предприниматели Тверской области могут создать бизнес-план через специальный сервис

На цифровой платформе МСП.РФ стал доступен сервис «Оценка рынка и расчет бизнес-плана» по ссылке. Он поможет действующим и будущим предпринимателям проанализировать ситуацию в выбранной сфере и провести бизнес-планирование более чем по 160 видам деятельности.