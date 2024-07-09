Предприниматели Тверской области могут создать бизнес-план через специальный сервис

На цифровой платформе МСП.РФ стал доступен сервис «Оценка рынка и расчет бизнес-плана» по ссылке. Он поможет действующим и будущим предпринимателям проанализировать ситуацию в выбранной сфере и провести бизнес-планирование более чем по 160 видам деятельности.
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