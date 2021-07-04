Жизнь по талонам. Дефицит продуктов в конце 80-х годов был создан искусственно

Элина МорозоваПолитикаЖизнь по талонам. Дефицит продуктов в конце 80-х годов был создан искусственно 30 лет назад, с 1-го августа 1989 года сахар в Москве стали выдавать по талонам.Вернуться к статье295НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВЧВладимир ЧернышовА кто создавал дефицит в 70-х годах? Тоже горбачёв?. Это Москва зажравшаяся увидела дефицит в конце 80-х. А Подмосковье? Брянск? Орёл? там и в 70-х в магазинах было пусто. Но на рынках было всё. По рыночной цене.Элина МорозоваВ 70-е в Москве тоже был дефицит..ВЧВладимир ЧернышовНу, не так заметен. Я приехал в середине 70-х в Брянск из Иркутска, так очень удивился пустым магазинам. Но, как бы там ни было, Автор брешет. Я, кстати, несколько раз слышал о том, что продукты составами выбрасывали на свалку и т.п. ЗЫ. У Мишки Меченого своих грехов много, но зачем на него всех собак вешать? Резко пошло вниз после реформ Никиты Чудотворца, сотворившего скрытый дефолт, замаскированный под обмен денег. Номинал изменили открыто, но одновременно понизили золотое содержание рубля. Рынок отреагировал сразу. Поползли вверх цены на мясо, молоко, масло, ... Товары из магазина минуя прилавок поехали на рынок, ...Элина МорозоваА мне не показалось, что автор все на Горбачева смахивает. Горбачев многому просто попустительствовал. Государством управлять должны профессиорналы, а не кухарки с трактористами. А пустые прилавки в Москве в 70-е я хорошо помню. А вот в других городах в те времена я не бывала. Еще маленькая была. Вот только помню , что родителям родственники с Украины присылали посылки с продуктами. Для меня особым праздником были грецкие орехи... А еще из Средней Азии присылали прессованый зеленый чай. А с Дальнего Востока красную рыбу.. В Москве все это было редкостью..Владимир EвтушенкоВрёшь нагло. Никакого дефицита и пустых полок в 70-х годах я в Томске не вимдел. А говядина по 2 рубля в магазинах была.Владимир EвтушенкоНе лгите. Проезжал через Москву в 70-х не раз, никакого дефицита не видел.Владимир EвтушенкоКакая сванидзе-солженицеровская брехня.ВЧВладимир ЧернышовА я побывал в нескольких.ВЧВладимир ЧернышовИ где я писал, что в Томске были пустые полки и талоны? Не надо мне чужие слова приписывать. В Иркутске тоже было много чего и пустык=е полки не видел. По крайней мере до 1979. Потом уехал, так что не в курсе.ВЧВладимир ЧернышовА вы были в те годы в Брянске? Нет. Так почему пытаетесь обозвать?Владимир EвтушенкоВы сознательно путаете года, ибо ненавидите СССР.Элина МорозоваВы за продуктами приезжали?ВЧВладимир ЧернышовУ меня трудовая книжка на полочке лежит. Так что спутать не могу. Ещё надо бы уточнить. В Томске была госторговля или магазины снабжались через ОРС? А Союз мне ненавидеть не за что. Хоть и не катался как сыр в масле, но жил вполне нормально. На машину в очереди стоял. 11 лет. Пока Союз не развалился.Вячеслав Трофимовв городе хлебном ЬташкентеSamarium"...ленивые, пресыщенные и впавшие в сытную дремоту правители просто забывали вовремя затыкать едой кричащие рты. Или надеялись на безграничное российское терпение..." Я сплю.... или все это так что-то напоминает....GGISMbICHВ программе "Взгляд" тогда показывали, как в каком-то лесу нашли огромные кучи продовольствия, хлеба, нераспакованных колбас, сыров и прочего. В том, что дефицит тогда был создан искусственно, нет никакого сомнения.ВЧВладимир ЧернышовА я подобные кучи видел и в 60-е. То, что пришло в негодность. Мы банки в костёр кидали. Знатно взрывались.ЕБЕлена Бресловане врите, это подло!ВЧВладимир ЧернышовЭто вы о чём? Что в советское время продукты испорченные на свалку вывозили? Ну, тогда столько фотоаппаратов не было, доказательств нет. а если о том, что пустые магазины были, так напишите, где Вы видели полные. Я, к примеру, в Иркутске видел. Человек вон пишет, что в Томске тоже было нормально. А вот если Вы скажете, что в Брянске или Орле было полным полно товаров, то это Ваши проблемы. Во лжи упрекать не буду.ЕБЕлена Бресловада вас в 60-е на свете не было!ВЧВладимир ЧернышовЭто откуда у Вас такие сведения? Я с 1958 года самостоятельно в магазин ходил. А родился в 1953.ЕБЕлена БресловаВо-во и по стране колесил, по магазинам Брехло!ГусЕнаСвекр рассказывал как в 1976 году попал в Среднюю Азию из средней полосы России по служебной командировке. И как он писал жене:" Тут сгущенки, тушенки на полках стоят свободно. А мальчикам обувки полно ( у рих было три сына, младший и был потом моим мужем). "ВЧВладимир ЧернышовРодился в Ивановской области, в школу пошёл в Курганской, а закончил в Читинской. Из ВУЗа (Иркутск) каждый год на практику в разные концы. Так и попал на Брянский завод ирригационных машин. А живу сейчас (больше 40 лет) на севере Иркутской. ЗЫ. Я знаком с людьми, которые ещё больше мотались по Союзу. К примеру, военные. (дети военных). У Вас нет никаких оснований не верить. А врать не приучен. Профессия не позволяет. Дети рано или поздно поймают, а "Солгавший единожды, кто тебе поверит?".АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНЛюбая монополия губительна. Сейчас монополия "Единой России", партии продажных чиновников, обнаглевших от вседозволенности и безнаказанности, также ведет Россию к пропасти.ВЧВладимир ЧернышовА это всегда так. К париии власти всегда примазывались те, кто заботится о своём кармане.ААлександрКакая-то просто беззащитная страна. С партиями, как с конкурирующими группировками крахоборов, надо кончать. Депутатство на один год. А то превратили в отстойник и кормушку. Прямые выборы президента. И никаких республик: области или губернии. Эта идея изжила себя еще в XIX веке. Правда, Сталин не смог её одолеть. Сильны были партийные догматики-наместники. Был советский народ, теперь - российский многонациональный. Богатством исторических культур и сильна Россия.ИИринаВраги коммунистов сами всё доказали . Если они 30 лет трусливо сваливают на коммунистов и их сторонников ответственность за уничтожение СССР ,и создание на его территории антисоветско-русофобских Государств врагов коммунистов ,то они ,как и коммунисты и их сторонники ,признали уничтожение СССР -преступлением перед страной и народом .Sergej IlinЛичность имеет значение , отара попала на волков , пастух запил и пропил.Комментировать
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