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Звёздный дождь: где и когда в России наблюдать Персеиды — главное астрономическое шоу лета

Звёздный дождь: где и когда в России наблюдать Персеиды — главное астрономическое шоу лета Ирина ВальковаКаждое лето, начиная с середины июля и до конца августа, небо над нашей планетой озаряется всполохами метеоров.

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