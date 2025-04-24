Звёздный дождь: где и когда в России наблюдать Персеиды — главное астрономическое шоу лета Ирина ВальковаКаждое лето, начиная с середины июля и до конца августа, небо над нашей планетой озаряется всполохами метеоров.
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