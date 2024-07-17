В «Челси» началось расследование скандального расистского видео с участием Фернандеса

Лондонский «Челси» начал расследование после скандального видео, на котором полузащитник Энцо Фернандес вместе с партнёрами по сборной Аргентины спел оскорбительную песню по отношению к футболистам Франции.
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