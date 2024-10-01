Доклад о пытках российских военных в украинском плену представили в ООН

Свидетельства пыток российских военных в украинском плену представлены в ООН. Многочисленные свидетельства жестокого обращения с военнопленными приведены в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном в Женеве.
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