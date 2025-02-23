Высаженные в «Пулково» из-за неисправности самолета пассажиры вылетели на Кубу

Ранее с рейса высадили 400 человек Пассажиры рейса Москва – Кайо-Коко, высаженные в воскресенье днем в петербургском аэропорту «Пулково» из-за неисправности самолета, вылетели на кубинский остров, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.