Операторы FPV-перехватчиков сбили БПЛА ВСУ на Краснолиманском направлении

Операторы FPV-перехватчиков войск беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожили разведывательные и ударные БПЛА ВСУ в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении, рассказали в Минобороны России.
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