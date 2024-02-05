МинЖКХ Подмосковья объяснило порядок начисления платы за отопление в январе

Жителям Подмосковья разделят плату за отопление в январе на несколько частей без начисления пени. Это касается тех абонентов МосОблЕИРЦ, которые оплачивают услугу только семь месяцев в году, в период отопительного сезона.
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