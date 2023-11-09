Военный блогер Юрий Подоляка восхитился водителем маршрутки из Новосибирска

В одном из маршрутных такси водитель сделал бесплатный проезд для участников СВО и членов их семей.Блогер Юрий Подоляка сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" о патриотическом поступке водителя одного из маршрутных такси в Новосибирске.
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