День 8 октября в истории

День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России. Профессиональный праздник был учрежден в 2007 году приказом главкома ВМФ РФ по инициативе ветеранских организаций и по ходатайству региональной общественной организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб Адмиралов».