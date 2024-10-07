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Парламентская газета

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День 8 октября в истории

День 8 октября в истории

День командира надводного, подводного и воздушного корабля ВМФ России. Профессиональный праздник был учрежден в 2007 году приказом главкома ВМФ РФ по инициативе ветеранских организаций и по ходатайству региональной общественной организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб Адмиралов».

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