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Премьер Польши Туск назвал «идиотами или предателями» соотечественников, ликующих в связи с триумфом АдГ на выборах

Премьер Польши Туск назвал «идиотами или предателями» соотечественников, ликующих в связи с триумфом АдГ на выборах

Премьер-министр Польши Дональд Туск обозвал собственных соотечественников, которые радуются успеху правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в федеральной земле Саксония — Анхальт.

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