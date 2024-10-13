Мария Захарова испытала "испанский стыд" от видео, которое опубликовал МИД Испании

Дмитрий Гурин

А как любят "День Испании" коренные жители Америки! Прозевали тотальную миграцию и теперь сами живут в резервациях на своих же землях. Это думаю ждет и Европу и может ждать нас ............. И для информации, город Колон а по настоящему так зовут Колумба (Кристобаль Колон) тот еще вшивник.