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Царьград

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Мария Захарова испытала "испанский стыд" от видео, которое опубликовал МИД Испании

Мария Захарова испытала "испанский стыд" от видео, которое опубликовал МИД Испании

Спикер МИД России эмоционально отреагировала на ляп испанских телевизионщиков, вставивших кадры с видами Москвы в видеоролик в честь Дня испанской нации.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
А как любят &quot;День Испании&quot; коренные жители Америки!  Прозевали тотальную миграцию и теперь сами живут в резервациях на своих же землях. Это думаю ждет и Европу и может ждать нас ............. И для информации, город Колон а по настоящему так зовут Колумба (Кристобаль Колон) тот еще вшивник.
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