Верховный суд отклонил второй иск Бориса Надеждина

Верховный суд (ВС) России отклонил второй иск политика Бориса Надеждина, оспаривающего требования Центральной избирательной комиссии (ЦИК) к сбору подписей для допуска к регистрации кандидатом на выборах президента страны.
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