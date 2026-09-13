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Мария Шарапова выиграла US Open 2006 года в платье, вдохновленном Одри Хепберн

Мария Шарапова в 2006 году выиграла US Open, выступая в черном платье Nike, дизайн которого был вдохновлен стилем Одри Хепберн.

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