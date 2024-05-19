"Похоже что не ворующие и не берущие взятки управленцы закончились со смертью Сталина...."

Ирина РомановаПримерно так, но хватательный рефлекс у чиновных граждан бывает настолько силен,что даже тотальный контроль терпел фиаско.
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