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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Педро вошел в топ-5 атакующих полузащитников Европы до 23 лет

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг лучших атакующих полузащитников в возрасте до 23 лет в нынешнем сезоне за пределами топ-5 лиг.

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