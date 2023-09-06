Евдокия Шереметьева писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним.
Вовка, ты только живи
Комментарии
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m
mike
глупо.
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4 час.
М
Михаил
Да у нас сегодня все шиворот на выворот бедные воюют а богатые жируют и над бедными смеются!
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2 час.
Александр Рожков
Сколько у нас будет таких Вовок? И все потому, что мы 3 десятилетия шли не туда...... А ведь у нас была Родина, СССР! А Владимиру скорее поправиться. И счастья ему и его близким!
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6 мин.
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