Вовка, ты только живи

Да у нас сегодня все шиворот на выворот бедные воюют а богатые жируют и над бедными смеются!

Александр Рожков

Сколько у нас будет таких Вовок? И все потому, что мы 3 десятилетия шли не туда...... А ведь у нас была Родина, СССР! А Владимиру скорее поправиться. И счастья ему и его близким!