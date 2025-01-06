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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пападакис об однополых дуэтах в парном катании: «Этот шаг не просто важен, а крайне необходим»

Пападакис – олимпийская чемпионка по танцам на льду вместе с Гийомом Сизероном. В феврале она выступит на шоу Art on Ice в паре с американкой Мэдисон Хаббелл.

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