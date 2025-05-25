АвтоВАЗ собрал Lada Vesta с мотором мощностью 145 л.с. — премьера новой Vesta Sport может состояться уже скоро

В текущем году АвтоВАЗ собирается вывести на рынок Lada Vesta NG Sport. Когда именно стартуют продажи — неизвестно, но первый презентационный экземпляр машины уже собран, об этом сообщили инсайдеры паблика Avtograd.
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