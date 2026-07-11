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«Тур де Франс». 9-й этап. Гонщики проедут 155,5 км по маршруту с четырьмя категорийными подъемами

12 июля пройдет девятый этап веломногодневки «Тур де Франс». Из-за жаркой погоды дистанцию сократили до 155,5 км по сравнению с изначально запланированными 185,5 км.

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