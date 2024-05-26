Анжела Якубовская
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Анжела Якубовская

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Взятки исчисляются миллиардами — пора приравнять тех, кто их берет и даёт к изменникам Родине.

Взятки исчисляются миллиардами — пора приравнять тех, кто их берет и даёт к изменникам Родине.

  В то время как громкие дела о коррупции в последнее время ассоциируются с Министерством обороны, оказывается, что в тишине и без лишней огласки процветает еще более вопиющее взяточничество в рядах правоохранительных органов.

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