Дмитрий Ладогин, «GAC Мотор Россия»:  «Мы рассматриваем внедрение полного привода»

— Давайте сразу возьмем быка за рога: GS4 – это китайский вариант Toyota RAV4? — На протяжении двух десятилетий у GAC продолжается тесное технологическое сотрудничество с «Тойотой», как, впрочем, и с «Хондой».
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