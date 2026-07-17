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Царьград

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Трамп: Китай получил данные 220 млн американских избирателей

Трамп: Китай получил данные 220 млн американских избирателей

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Китай в незаконном получении данных 220 млн американских избирателей, утверждая, что Пекин якобы с 2020 года смог получить доступ к информации в 18 штатах США, что может стать крупнейшей утечкой в истории.

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