Это фиаско, братан. Самый дорогой проект Пентагона улетел в трубу

тимур чагалидзе Что то не слышно тех питаразов, которые радуются катастрофам российских самолётов или др. техники. Где вы, упыри? Давайте вместе поедем над падающими, новейшими самолётами пендостана, а? Ау?

Александр Доливо Может проще в система МО РФ создать подразделение (структуру), которая отслеживала (анализировало) бы всё связанное с экономикой части касающейся обороноспособности страны и её безопасности. Министр всё-таки должен быть военным до мозга костей, это же не только парады принимать и уметь креститься, здесь многое требуется от личности с чисто военным психотипом, складом ума, опытом, навыками!