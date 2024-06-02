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Это фиаско, братан. Самый дорогой проект Пентагона улетел в трубу

Это фиаско, братан. Самый дорогой проект Пентагона улетел в трубу

Пока все западные и небратские СМИ обсуждают возможную отправку истребителей F-16 небратьям (речь идёт о самолётах, впервые поднявшихся в воздух в далёком 1974 году), Соединённые Штаты Америки разбирают полёты новейшего истребителя F-35.

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Комментарии
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тимур чагалидзе
Что то не слышно тех питаразов, которые радуются катастрофам российских самолётов или др.  техники. Где вы, упыри? Давайте вместе поедем над падающими, новейшими самолётами пендостана, а? Ау?
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23 час.
Александр Доливо
Может проще в система МО РФ создать подразделение (структуру), которая отслеживала (анализировало) бы всё связанное с экономикой части касающейся обороноспособности страны и её безопасности. Министр всё-таки должен быть военным до мозга костей, это же не только парады принимать и  уметь креститься, здесь многое требуется от личности с чисто военным психотипом, складом ума, опытом, навыками!
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20 час.
Николай Герасименко
Так для этих целей в помощь Белоусову назначили зама, Олега Савельева, который и будет заниматься вопросами эффективности использования финансов и не только.
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20 час.

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