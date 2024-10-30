В России выросли цены на картофель на фоне завершения сбора урожая

Картофель в России дорожает третью неделю подряд, несмотря на то что его сбор подходит к концу. Так, по данным Росстата, с 8 по 14 октября цены выросли на 1,3%, с 15 по 21 октября — на 2%, а с 22 по 28 октября еще на 3,1%.