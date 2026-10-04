Нижегородский двойник: почему у стен Кремля стоит памятник, знакомый по Красной площади

Первое, что бросается в глаза при виде этого монумента, — ощущение узнавания. Кажется, что перед тобой тот самый знаменитый памятник, который десятилетиями печатали в учебниках и открытках.
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