Мальчики вернулись!

Очень рада за ребят и за их родителей!!!! ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ РЕБЯТ ТАМ, НА ВОЙНЕ!!!

Александр Батт

Сдача в плен оправдана, на мой взгляд, только в двух случаях, если в бою пришло в негодность все оружие или если был без сознания из-за ранения..