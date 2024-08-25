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Мальчики вернулись!

Мальчики вернулись!

Россия вернула из украинского плена 115 военнослужащих, захваченных в Курской области, передав взамен 115 военных ВСУ.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Очень рада за ребят и за их родителей!!!!  ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ РЕБЯТ ТАМ, НА ВОЙНЕ!!!
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3 час.
Александр Батт
Сдача в плен оправдана, на мой взгляд, только в двух случаях, если в бою пришло в негодность все оружие или если был без сознания из-за ранения..
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1 час.
Поля Русс
Когда не касается твоего сына….мудрец
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1 час.

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