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Пользователи рассказали, какие курсы реально способны вытащить из финансового болота

Пользователи рассказали, какие курсы реально способны вытащить из финансового болота

Когда смотришь на свою зарплатную ведомость или цифры в банковском приложении, чувствуешь, что усилий вкладываешь много, а отдачи — кот наплакал, в голову всё чаще приходит мысль: «А может, пора что-то менять?»  .

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