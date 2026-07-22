Пользователи рассказали, какие курсы реально способны вытащить из финансового болота

Когда смотришь на свою зарплатную ведомость или цифры в банковском приложении, чувствуешь, что усилий вкладываешь много, а отдачи — кот наплакал, в голову всё чаще приходит мысль: «А может, пора что-то менять?» .
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