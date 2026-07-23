Ложь и бред. Трамп обманывает американцев, чтобы скрыть очевидное

Президент и Пентагон не раскрывают правду о двадцати с лишним неделях боевых действий ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Почти пять месяцев Дональд Трамп и его кабинет вводят американцев в заблуждение относительно войны с Ираном.
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