Ложь и бред. Трамп обманывает американцев, чтобы скрыть очевидное

Президент и Пентагон не раскрывают правду о двадцати с лишним неделях боевых действий ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Почти пять месяцев Дональд Трамп и его кабинет вводят американцев в заблуждение относительно войны с Ираном.