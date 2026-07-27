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Лучшие поздравления с поступлением в вуз: красивые слова в прозе и стихах

Лучшие поздравления с поступлением в вуз: красивые слова в прозе и стихах

Поступление в вуз — один из самых важных моментов в жизни каждого человека. Позади ЕГЭ, переживания, ожидание результатов, а впереди — семестры и сессии, новые знакомства, открытия и первые шаги к будущей профессии.

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