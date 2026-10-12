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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Россияне получают гроши из-за низкой безработицы. На рынке труда выявили очередной парадокс: работы вроде бы завались, но компании ищут «лишних людей», которым не готовы хорошо платить, делая плохо и своему бизнесу, и работникам.

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