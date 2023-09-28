Создатели «Смуты» назвали сложность разработки аналога Sims в России

Производство игры Sims 4 стоило более полумиллиарда долларов, российский аналог известного симулятора жизни также потребует огромных бюджетов и сроков, потому его производство в России на данным момент кажется маловероятным.
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