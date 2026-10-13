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Регионы России

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Сикорский и Милибэнд призвали ЕС принять решение по российским активам

Сикорский и Милибэнд призвали ЕС принять решение по российским активам

Британский и польский министры иностранных дел Эд Милибэнд и Радослав Сикорский призвали Европейский союз при участии Великобритании принять стратегические решения по замороженным российским активам.

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