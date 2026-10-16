Сдали нервы: депутат ВРУ назвала Трампа «обезьяной», но быстро удалила пост В Киеве и Европейском союзе политики и чиновники разных мастей вновь пытаются адаптироваться к очередным неожиданным решениям президента США Дональда Трампа, известного своей непредсказуемостью.