Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за 28 лет

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила в своем Telegram-канале , что в Москве прошедшая ночь оказалась самой холодной для 2 января с 1996 года — минимальная температура составила минус 20,2 градуса, пишет РИА Новости.