Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за 28 лет

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила в своем Telegram-канале , что в Москве прошедшая ночь оказалась самой холодной для 2 января с 1996 года — минимальная температура составила минус 20,2 градуса, пишет РИА Новости.
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