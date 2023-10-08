Актер Ричард Гир даст показания против Сальвини

Известный голливудский актер Ричард Гир даст показания на судебном процессе над бывшим министром внутренних дел Италии, лидером партии «Лига» Маттео Сальвини, которого обвиняют в незаконном удерживании мигрантов летом 2019 года и превышении должностных полномочий.