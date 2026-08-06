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Zero Hedge

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Anti-Trump GOP Governors Plot To Undermine President's Immigration Crackdown With Work-Visa Scheme

Anti-Trump GOP Governors Plot To Undermine President's Immigration Crackdown With Work-Visa Scheme

Anti-Trump GOP Governors Plot To Undermine President's Immigration Crackdown With Work-Visa Scheme Two Republican governors with a long history of clashing with Donald Trump are working with Democrats on a plan to hand migrant workers state-issued work permits instead of deportation notices, a direct challenge to the president's immigration crackdown that the four laid out on camera.

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