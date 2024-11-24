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Суд передал государству имущество 40 юрлиц по делу совладельца "Югры" Хотина

Суд передал государству имущество 40 юрлиц по делу совладельца "Югры" Хотина

Мещанский суд Москвы постановил передать в доход государства движимое и недвижимое имущество более 40 юридических лиц в связи с делом бывшего совладельца банка "Югра" Алексея Хотина, который был осужден на девять лет колонии за растрату.

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