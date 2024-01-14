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ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку

ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Донецку

ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО по Петровскому району Донецка. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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