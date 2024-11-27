Гороскоп на 28 ноября 2024 года для всех знаков зодиака

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netЧетверг обещает быть особенным для каждого знака зодиака. Этот день наполнится приятными неожиданностями и интересными случайностями, которые раньше могли пройти мимо вашего внимания.
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