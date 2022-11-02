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Задоров в матче с «Сиэтлом»: 2-й гол в сезоне, драка с Олексяком и «+2» за 14:09

Задоров в матче с «Сиэтлом»: 2-й гол в сезоне, драка с Олексяком и «+2» за 14:09

Никита Задоров забросил 2-ю шайбу в сезоне и подрался в матче с «Сиэтлом». Шайба российского защитника не спасла «Калгари» от поражения в матче с «Кракеном» (4:5).

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